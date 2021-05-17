Кадыров заявил, что он «проект Путина»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в своем Instagram заявил, что считает себя «слугой народа» и «проектом» президента России Владимира Путина.

«Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому», — заявил Кадыров.

Он отметил заслуги Путина в установлении безопасности на Северном Кавказе и в восстановлении Чечни, назвав действия и решения российского президента ключевыми.

«Поэтому я всегда говорю и сейчас повторяюсь, можете сказать, что я проект Путина, пехотинец Путина, я раб Всевышнего и слуга народа», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, поддержка действий и решений Владимира Путина не противоречит религии, так как в России разрешены свободно строительство мечетей и открытое вероисповедание ислама.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о планах возглавить Россию.