Эксперт: праймериз ЕР говорят об обновлении партии и заинтересованности со стороны молодежи

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук Анатолий Гагарин в разговоре с «Газетой.Ru» оценил итоги подачи заявлений от кандидатов на участие в праймериз «Единой России».

«Среди тех, кто выдвинулся на предварительное голосование, довольно много беспартийных. Более 50% — такой интересный факт. Часть этих людей выставится и получит поддержку партии в сентябре. Сейчас у ЕР происходит обновление рядов своеобразное – на праймериз заявляются новые люди, которые хотели бы принять участие в политической жизни страны», — отметил эксперт.

По его словам, почти 35% кандидатов – молодые люди, средний возраст которых составляет 41 год. Кроме того, среди них много волонтеров, добавил Гагарин.

«На встрече с президентом они изъявляли желание принять участие в политической жизни. Эти люди своей работой доказали, что они причастны к помощи людям в пандемию коронавируса, люди деятельные и направленные на социальные преобразования», — напомнил эксперт

«Они идут на выборы не ради галочки или политической карьеры, они реально хотят внести изменения, улучшения в жизнь страны», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что 10 кандидатов на одно место – это серьезная конкуренция, предполагающая реальное соперничество за право быть выдвинутым партией на предстоящих выборах в Госдуму и региональные заксобрания. В выборах будут принимать участие еще пять новых партий – это говорит о том, что в целом обновляется политический процесс, констатировал эксперт.

В отличие от ЕР, такие партии как ЛДПР и КПРФ праймериз не проводили, поэтому им обновиться будет сложнее, считает эксперт. «Пригласить избирателей им будет крайне сложно, нужно что-то новое и интересное», — отметил также он.

«ЕР пока единственная партия, которая устраивает праймериз. Эту инициативу необходимо приветствовать», — резюмировал Гагарин.