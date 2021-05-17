Уголовное дело против экс-губернатора Михаила Меня прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, которого обвиняли в растрате 700 млн рублей, прекращено в связи с истечением срока давности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Меня, Мурада Мусаева.

Кроме того, с экс-губернатора Меня сняли подписку о невыезде. Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Генпрокуратура, 10 марта утвердившая обвинительное заключение в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова и управляющего директора компании «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела и назначении его к рассмотрению в Тверском районном суде Москвы, а не в Иванове.

Сам бывший чиновник не признавал своей вины.