Лавров заявил, что Россия в диалоге с США сама определит красные линии

Россия в диалоге с США сама будет определять красные линии, которые не намерена переходить при обсуждении международной повестки дня. Об этом заявил в понедельник, 17 мая, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, это в полной мере имеет отношение и к проблематике стратегической стабильности.

Глава ведомства подчеркнул, что темы, по которым американская сторона будет предлагать сотрудничество, и формы такого сотрудничество Москва будет определять сама.

Лавров также напомнил, что Москва не раз излагала свой подход по этой теме.

«Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения - все, что влияет на стратегическую стабильность должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен, возможно, обсудят на полях заседания Арктического совета организацию встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

В апреле президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.

В Кремле в свою очередь заявили, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.