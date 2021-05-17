Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Чайке

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 мая, продлил срок госслужбы полпреду в Северо-Кавказского федерального округа Юрию Чайке. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу», — указано в документе.

21 января 2020 года Путин предложил Чайке должность полномочного представителя президента в СКФО. На следующий занял соответствующую должность, при этом Совет Федерации отправил его в отставку с поста генерального прокурора.