Украина, Грузия и Молдавия создали «Ассоциированное трио»

Украина, Грузия и Молдавия в понедельник, 17 мая, создали «Ассоциированное трио», в ходе которого эти страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами Европейского союза и координировать свои действия в рамках «Восточного партнерства». Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Киев для подписания соответствующего меморандума.

«Сегодня мы подписали документ, который создает ассоциированное трио и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросах европейской интеграции», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба.

По его словам, соответствующий документ включает в себя три основных элемента – структурирование и консультации относительно евроинтеграции между министерствами иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии, диалог с европейскими институтами, а также координация в рамках «Восточного партнерства».

Кулеба сообщил, что страны в рамках «Ассоциированного трио» также будут работать над дальнейшей интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран.