Россия предлагает лидерам Израиля и Палестины встретиться в Москве

Предложение России о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Вершинин. Его слова приводит ТАСС.

«В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины», — заявил замминистра.

Кроме того, замглавы МИДа вступил с осуждением насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию.

Ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И пригласил Палестину и Израиль для прямых переговоров в КНР.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.