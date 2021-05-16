Китай пригласил Палестину и Израиль для прямых переговоров в КНР

Глава МИД Китая Ван И пригласил Палестину и Израиль для прямых переговоров в КНР, сообщает РИА «Новости».

«Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал боевые действия между Израилем и сектором Газа «совершенно ужасными».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 170 человек, 1200 пострадали. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.