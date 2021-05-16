На Украине увидели сходство ситуаций в Израиле и в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил о сходстве ситуаций в Израиле и в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

Береза принял участие в акции в поддержку Израиля, которая проходит у российского посольства в Киеве. Бывший депутат объяснил решение выйти на акцию тем, что события в Израиле, по его мнению, похожи на ситуацию в Донбассе.

«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», — подчеркнул политик.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оцени в более чем 500 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.