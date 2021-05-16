В Кремле ответили на просьбу экс-советницы Рейгана о гражданстве РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на просьбу бывшей сотрудницы американского Госдепартамента, экс-советницы президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси о российском гражданстве. Представитель Кремля прокомментировал эту просьбу в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для получения гражданства Масси необходимо пройти ряд процедур.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Масси в эфире телеканала НТВ попросила предоставить ей российское гражданство. По ее словам, ей необходимо оставаться России, чтобы продолжить свою работу над сближением российского и американского народов.

Сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.