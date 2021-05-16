Пушков указал Зеленскому на место Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы.

«У Зеленского, как всегда, каша: как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?», — заявил он в Telegram-канале.

Кроме того, Пушков возмутился формулировкой Зеленского о «сердце Европы». По его мнению, такие заявления — «просто пустозвонство» и украинский лидер «совсем перебрал».

15 мая президент Украины поздравил в Twitter граждан с днем Европы. В сообщении написал, что государство является частью ЕС, а сами украинцы — европейцами. Также Зеленский назвал Украину «центром и сердцем Европы» по географии, духу и ценностям.

Ранее Пушков прокомментировал слова Климкина о России и Украине.