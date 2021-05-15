Евросоюз призвал Россию пересмотреть список недружественных стран

close
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание списка недружественных стран необоснованно и призвал Россию пересмотреть этот документ, сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — заявил Боррель.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, пока в нем числится только Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.

Ранее в Госдуме объяснили включение Чехии и США в список недружественных стран.