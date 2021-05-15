Читатели Le Figaro поддержали решение России по Чехии и США

Читатели французской газеты Le Figaro выразили поддержку действиям России, в том числе прокомментировали решение включить США и Чехию в список недружественных стран.

«Россия окончательно определилась. Наконец, она убедилась в том, что Соединенные Штаты не заботятся о других, думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции, чтобы продемонстрировать свое несогласие. Мы можем обвинять Россию в некоторых вещах, но здесь она проявила хорошую инициативу», — написал один из комментаторов.

По мнению французов, Соединенные Штаты считают свои интересы более важными, чем интересы всего мирового сообщества.

«Прежде всего, россиянам следует перестать говорить об этих странах как о «недружественных партнерах», которыми они не являются, а [говорить о них] как о врагах, потому что лидеры современной Америки действительно являются яростными врагами России и, не имея возможности атаковать ее в лоб, ищут только одного: ослабить ее любыми средствами», — пишет другой комментатор.

В список недружественных государств читатели Le Figaro также предлагают России добавить Францию и Польшу.

«У каждой страны есть косвенные союзники, но нет друзей», — резюмирует один из читателей.

Ранее в Госдуме объяснили включение Чехии и США в список недружественных стран.