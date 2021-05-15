Высылаемая пресс-секретарь посольства США считает «честью» свою работу в России

Бывший пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которую высылают из России в рамках ответа на санкции США, в своем Twitter написала прощальный пост, в котором назвала «честью» свою работу в Москве.

«Для меня было честью работать в Москве с большим количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» — написала Росс.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. После этого российская сторона вручила заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.

Ранее пресс-секретарь посольства США подтвердила, что объявлена персоной нон грата в России.