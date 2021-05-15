В Госдуме объяснили включение Чехии и США в список недружественных стран

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина объяснила включение США и Чехии в список недружественных России государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, включение Чехии в список произошло из-за череды провокаций и скандалов. Депутат напомнила, что Прага обвиняла российские спецслужбы в «отравлении» муниципальных депутатов, во взрывах, а затем объявили персонами нон грата российских дипломатов.

Панина отметила, что попадание США в данный список вполне закономерно.

«После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл», — заявила она.

При этом член комитета Госдумы отметила, что это не означает, что Москва не может вести диалог с «недружественными странами» по вопросам глобальной стратегической стабильности.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественный государств, пока в нем числится только Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.