Глава МИД Ирана отменил поездку в Вену из-за флагов Израиля на госучреждениях Австрии

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отменил визит в Австрию из-за вывешенных флагов Израиля на правительственных зданиях. Об сообщает Wiener Zeitung.

Поездка иранского главы МИД в Вену была запланирована на субботу, 15 мая. Он должен был встретиться в австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

14 мая на зданиях ведомства канцлера Австрии и МИД Австрии были вывешены израильские флаги в связи с обострившимся конфликтом Тель-Авива и ХАМАС.

Поступок Вены раскритиковал замминистра иностранных дел Ирана Аббас Араги. По его словам, было шокирующе и болезненно видеть «флаг оккупационного режима над правительственными учреждениями в Вене, в результате которого всего за несколько дней были жестоко убиты десятки ни в чем не повинных мирных жителей».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.