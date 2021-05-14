В Совфеде не исключили увеличения списка недружественных России стран

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что в случае продолжения антироссийской политики список недружественных России стран может быть расширен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что бывшие страны Варшавского договора, став членами НАТО, заняли недружественную позицию в отношении Москвы и теперь «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».

По словам Джабарова, внесение государств в перечень недружественных России повлияет и на изменение внешней политики Москвы в отношении них.

«Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», — дополнил он.

Законодатель отметил, что это остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию.

14 мая стало известно, что российское правительство включило США и Чехию в перечень недружественных государств.

Согласно указу президента России Владимира Путина, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство.