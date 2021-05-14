В Совфеде не исключили увеличения списка недружественных России стран

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что в случае продолжения антироссийской политики список недружественных России стран может быть расширен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что бывшие страны Варшавского договора, став членами НАТО, заняли недружественную позицию в отношении Москвы и теперь «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».

По словам Джабарова, внесение государств в перечень недружественных России повлияет и на изменение внешней политики Москвы в отношении них.

«Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», — дополнил он.

Законодатель отметил, что это остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию.

14 мая стало известно, что российское правительство включило США и Чехию в перечень недружественных государств.

Согласно указу президента России Владимира Путина, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство.