Два украинских министра подали в отставку

Министр развития экономики Украины Игорь Петрашко и министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий подали в Раду заявления об отставке. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура.

По его словам, министры решили покинуть свои посты по собственному желанию.

Парламентарий также сообщил, что вопрос об их отставке будет рассматриваться на внеочередном заседании во вторник, 18 мая.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на депутатов Рады, Петрашко и Криклий написали заявление об отставке по настоятельной «просьбе» из Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в апреле стало известно, что члены наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» ушли в отставку после того, как правительство страны решило сменить руководство компании. Председатель совета Клэр Споттисвуд заявила, что такой шаг был принят из-за «тотального уничтожения корпоративного управления».

До этого украинский кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украина». Новым председателем правления компании стал министр энергетики Юрий Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза».