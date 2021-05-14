Генпрокурор Чехии назвал причину своей отставки

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан назвал причиной своей отставки разногласия с министром юстиции Марией Бенешовой, сообщает ТАСС.

Земан задействован в расследовании обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии, которые произошли в 2014 году.

По его словам, в последнее время Бенешова оказывает на него «довольно сильное давление».

«Возможно, я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится», — сказал генпрокурор.

Земан возглавлял чешскую генеральную прокуратуру более 10 лет. Он покинет пост генпрокурора 30 июня.

Ранее местные СМИ сообщали, что Бенешова настаивает на отставке Земана после его заявлений по «делу о Врбетице».

Земан заявлял, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были терактом. По его словам, с юридической точки зрения данное дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. Генпрокурор также посчитал, что это «дело исключительно политиков».

В дальнейшем Земан также говорил, что уголовное дело о взрывах во Врбетице может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.