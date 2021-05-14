Впервые почти половину кандидатов на праймериз «Единой России» составили беспартийные

Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин уведомил, что прием заявлений на предварительное голосование (праймериз) и о составе кандидатов уже завершился. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас почти равное количество представителей «Единой России» и беспартийных — 52% и 48% соответственно», — приводит слова Карелина пресс-служба партии в пятницу.

Он отметил, что это, с одной стороны, показывает «активность представителей партии на местах». Кроме того, председатель оргкомитета указал, что существенно увеличилось количество деятельных людей из различных сфер, «которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны».

Карелин сообщил, что треть участников процедуры являются представителями общественных и волонтерских организаций. По его словам, всего заявление подали 7624 кандидата.

По информации главы оргкомитета, средний возраст кандидатов составляет 41 год, а каждый третий участник моложе 35 лет.

Процедура предварительного голосования будет проводиться с 24 по 30 мая по максимально открытой модели. Принять участие в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги».

Подведение итогов состоится 1 июня. Затем списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.

Ранее стало известно, что кандидатуру экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.