Посол Израиля в России прокомментировал обстановку в секторе Газа

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что наземной военной операции Израиля в секторе Газа пока не предвидится, сообщает РИА «Новости».

«Меня спрашивают: может ли быть хуже? Да, конечно, может быть хуже. Но я надеюсь, что такого не произойдет. При этом, если будет хуже, мы ничего не можем исключать», — ответил Бен Цви.

Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет поддерживать действия палестинцев в Иерусалиме.

Израильская армия сообщила, что военно-воздушные и наземные силы атакуют сектор Газа, однако позже заявил, что войска не входили в сектор Газа, а наносили удары по целям внутри анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.