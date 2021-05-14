МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с помощником госсекретаря США

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, передает РИА «Новости».

Азербайджанский дипломат подчеркнул, что Баку хочет урегулирования напряженности в регионе. По его словам, руководство государственной пограничной службы республики было направлено в на границу с Арменией, чтобы в короткие сроки снять напряженность на границе и о переговорах с армянской стороной.

В пятницу, 14 мая, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Российский лидер подчеркнул, что нужно строго выполнять все положения трехстороннего ноябрьского соглашения о прекращении огня. Пашинян выразил Путину признательность и поддержал дипломатический способ разрешения конфликта.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.