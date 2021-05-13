Захарова отреагировала на заявления Госдепа о нарушении прав журналистов США в России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Сообщения государственного департамента Соединенных Штатов о том, что в России якобы нарушают права американских журналистов не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Речь шла о «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов)(организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера «Радио Свобода» — это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами, корреспондентами, журналистами», — уточнила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что американским журналистам надо всего лишь придерживаться российского законодательства в сфере регулирования деятельности иностранных агентов. В частности, надо корректно отмечать публикуемые материалы.

«Мы считаем эти требования легко выполнимыми в свете положений американских законов в этой области, которые предусматривают значительно более жесткие условия регистрации и отчетности иноагентов», — обратила внимание Захарова.

Ранее Минюст США тайно получил записи разговоров журналистов, освещавших «российское дело».