Песков прокомментрировал заявление ЕС о «попытках России» присоединить Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заявлении ЕС о том, что Россия якобы пытается присоединить часть восточной Украины.

«Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на представленный членам ЕС документ, в Евросоюзе заявили, что Россия якобы пытается присоединить часть восточной Украины. По информации агентства, в этом документе говорится, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям, «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о гуманитарном характере предоставления российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, у Москвы отсутствует желание создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в этом регионе переходит границы.