Эксперт оценил письмо экс-генералов о психическом здоровье Байдена

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал письмо более 120 отставных генералов и адмиралов, поставивших под сомнение состояние здоровья президента США Джо Байдена.

Аналитик предположил, что данная ситуация не скажется на рейтинге Байдена из-за особенностей заявления.

«Это письмо похоже на повторение основных избирательных пунктов кампании Трампа. Кем она подписана — ни одного генерала там нет. Есть генерал-лейтенантов несколько и всякие генерал-майоры и бригадные генералы. Это люди не настолько серьезного уровня. Это невиданное в истории США — во всяком случае, крайне примечательное — вмешательство военных в политику», — подчеркивает Наумов.

Он добавил, что американские военные всегда славились и гордились своей аполитичностью, они защищали страну и конституцию, но не вмешивались в политические процессы.

«В последние годы ситуация ухудшаются — они все чаще выступают с такими заявлениями. Можно вспомнить [экс-министра обороны Джеймса] Мэттиса, который раскритиковал в мемуарах Трампа. Но он все это делал профессионально и спокойно. Тон этого письма крайне радикален — последние дни наступают, социалисты-марксисты идут, необходимо срочно всем добрым американским людям объединяться и спасать страну», — добавил эксперт.

По его мнению, это письмо никого не убедит, его поддержат только те, кто и так верит в подобную риторику — радикальные республиканцы, и, может быть, часть обычных республиканцев.

«Большинство людей там уже более 20 лет не на службе, это военные пенсионеры-деды», — резюмировал Алексей Наумов.

Ранее в открытом письме более 120 американских отставных генералов поставили под сомнение физическое и психическое состояние Байдена, а также подняли вопрос о состоявшихся в прошлом году президентских выборах в стране.