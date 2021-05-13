Байден заявил, что его погибший сын Бо должен был стать президентом США

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что главой государства должен был стать его старший сын Бо, погибший в возрасте 46 лет от рака мозга в мае 2015 года. Такое мнение американский лидер выразил в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист спросил президента о его сыне в конце беседы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Вы меня всегда застаете врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — заявил Байден.

Незадолго до смерти Бо Байден оставил должность генерального прокурора штата Делавэр. Он умер в то время, когда его отец рассматривал возможность участия в президентских выборах 2016 года.

В 2008-2009 годах Бо Байден в составе своего подразделения Национальной гвардии Делавэра участвовал в военной операции Соединенных Штатов в Ираке. Был военным юристом, имел звание майора. Служил в Ираке под командованием действующего министра обороны страны Ллойда Остина, который тогда находился на действительной военной службе в генеральском чине.