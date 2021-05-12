Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась возможность встречи двух министров на полях Арктического совета в Рейкьявике. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Я допускаю, что это впишется в графики, но для этого требуется, во-первых, чтобы такое понимание было между моим руководителем и госсекретарем США. Не знаю, обсуждался ли, и если да, то в каком ключе, этот вопрос в ходе сегодняшнего разговора, но исключать я бы ничего не стал», — сказал Рябков.

Ранее Лавров сообщил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена «обнулить» взаимные претензии, накопленные со времен предыдущих глав Белого дома — Барака Обамы и Дональда Трампа, но Вашингтон отказался от таких шагов.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе «доброжелательного, спокойного, прагматичного» разговора с американским коллегой Лавров заверил его в намерении Москвы искать взаимовыгодные решения по всем спорным вопросам с США.