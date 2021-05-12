Евгений Ройзман арестован за организацию несогласованной акции

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован Октябрьским районным судом города за организацию несогласованной акции 31 января, сообщает РИА «Новости».

«Ройзмана Евгения Вадимовича признать виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста на срок 9 суток», — вынес вердикт судья.

Суд установил, что Ройзман разместил на своей странице в соцсети призыв выходить на акцию в поддержку Алексея Навального, эта запись набрала более 200 репостов. До этого Октябрьский суд оштрафовал Ройзмана на 20 тыс. рублей за призыв выходить на несогласованную акцию. Кроме того, еще 20 тыс. штрафа он получил за невыполнение законных требований сотрудников правопорядка.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова отметила, что считает необходимым закрыть дело за отсутствием состава преступления, так как ее подзащитный не указал точное время и место проведения акции.

Вину Ройзман не признал, его защита подала апелляции на штрафы, которые будут рассмотрены 20 мая и 8 июня.

Ранее на Ройзмана составили протокол за участие в незаконных акциях.