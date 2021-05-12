Савченко заявила, что украинцев в Европе «оценивают очень дешево»

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Надежда Савченко, 2019 год Надежда Савченко, 2019 год
Надежда Савченко, 2019 год
РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что граждан Украины, которые выезжают из государства на заработки, в Европе «оценивают очень дешево». Об этом сообщает украинский телеканал «Первый независимый».

По ее мнению, в этой ситуации все зависит от того, насколько страна «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нулем», то так и будет во всем мире.

Кроме того, экс-депутат отметила, что эта ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции.

«Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», — добавила Савченко.

Также, по ее словам, В Ираке американские военные, которые служили в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.

Ранее Савченко назвала блокаду Донбасса роковой ошибкой Киева.