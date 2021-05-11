В Госдуме объяснили действия России в отношении румынского дипломата

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на информацию о том, что Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии, передает RT.

По его мнению, «у каждого терпения есть предел», по достижении которого «мы от уговоров переходим к делу». «Ложное обвинение в сторону России — получите жесткий ответ. Вам хочется понравиться Вашингтону? Тогда приготовьтесь к нашим мерам, которые не понравятся вам. Они, наверное, думали, что из нашей страны можно веревки вить, но это заблуждение», — сказал Бальбек.

По его словам, Россия «уже» является «другой». «Будем жить сегодняшней ситуацией: как вы, так и мы, а можем и пожестче ответить», — отметил парламентарий.

Ранее МИД Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что деятельность и действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Москва ответила на эту меру Бухареста зеркально. МИД страны также объявил помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску.