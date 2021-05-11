В Совбезе России подозревают США в навязывании биооружия другим государствам

Соединенные Штаты занимаются разработкой для многих стран индивидуальных планов биологических исследований. С таким заявлением выступил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов, сообщает РИА «Новости».

«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — объяснил Аверьянов.

Он подчеркнул, что данная деятельность американской стороной может реализовываться путем «жесткого навязывания». Речь идет о программах под названием «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», «Совместные биологические обязательства», а также «Совместное сокращение угроз».

Другие подробности, связанные с политикой Вашингтона. Аверьянов не привел.

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