Глава МВД Германии заразился коронавирусом несмотря на вакцинацию

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заболел коронавирусом, сообщает dpa со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что диагноз 71-летнего чиновника подтвердился после тестирования. В настоящее время он находится в изоляции дома. Симптомов у министра нет.

В апреле Зеехофер сделал прививку от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, однако в Германии лицам старше 60 лет рекомендуется использовать вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель привилась вакциной AstraZeneca.