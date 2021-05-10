Пушков рассказал о России, о которой мечтает Байден

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о России, о которой мечтает президент США Джо Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, американский лидер «мечтает о России 90-х», то есть о стране «зависимой и угодливой, похожей на Украину». «Но Россию туда не вернуть: это в прошлом», — отметил Пушков.

Он также призвал главу Белого дома «перестать мечтать» и отметил, что мечты Байдена не сбудутся.

Ранее Пушков спрогнозировал политику Байдена по России и Украине. Он указал, что в своей внешней политике глава Соединенных Штатов будет использовать тему Украины против РФ. «В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил политик.