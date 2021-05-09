Лукашенко подписал декрет о передаче власти при гибели президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя, регламентирующий действия властей в случае насильственной смерти главы государства. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ устанавливает порядок действий при гибели президента в результате «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий».

В соответствии с декретом, в этом случае государственные органы должны подчиняться решениям Совета безопасности страны под председательством премьер-министра. При этом в Белоруссии будет незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение, меры по их обеспечению также определят Совбез.

«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», – указано в сообщении.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.