В Шотландии на парламентских выборах победила партия националистов

Шотландская национальная партия (ШНП) и «зеленые» в рамках коалиции получили большинство в шотландском парламенте, сообщает ТАСС.

Никола Стерджен, лидер НШП и сторонников отделения от Великобритании заявила, что Шотландия имеет право на повторный референдум о независимости.

«Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские «зеленые» вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», — заявила Стерджен.

НШП и «зеленые» получили вместе 65 из 129 мест в парламенте.

В 2014 в Шотландии прошел плебисцит, на котором НШП и другие сторонники отделения потерпели поражение, на основании этого Лондон считает невозможным проведение повторного плебисцита.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил Стерджен письмо, в котором выступил против ее требования о наделении Шотландии правом на проведение нового референдума о независимости.