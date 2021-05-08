Порошенко упомянул Путина в обращении перед Днем Победы

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны в преддверии Дня Победы, сообщает РИА Новости.

Свое обращение экс-глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. В нем Порошенко заявил о «преступлениях» коммунистического режима, а также обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в якобы агрессивном поведении.

Кроме того, бывший украинский лидер подчеркнул намерение Киева перейти к «европейской традиции» почитания памяти о Второй мировой войне. Свое обращение он завершил грубым высказыванием в адрес главы России.

8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения, а 9 мая в стране празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент страны Владимир Зеленский обратился к украинцам и пояснил, что День памяти и примирения не является заменой 9 мая.

До этого президент России Владимир Путин поздравил граждан иностранных государств, в том числе Украины, с годовщиной победы в ВОВ.