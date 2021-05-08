Украину не позвали на саммит НАТО по обсуждению ее возможного членства

Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, одним из пунктов повестки которого является возможное предоставление стране плана действий относительно членства в НАТО, сообщил замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в беседе с «Интерфакс-Украина».

«Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина», – заявил Жовква.

При этом, по его словам, страны альянса заверяли, что на саммите будет обсуждаться «украинская тематика». Замглавы офиса президента Украины добавил, что решения участников встречи будут зафиксированы в общем документе по итогам саммита.

Кроме того, Жовква допустил, что решение не приглашать страны-партнеры на саммит может быть пересмотрено.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский выражал мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.