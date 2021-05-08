Премьер Италии рассказал о крахе «мечты Евросоюза»

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Марио Драги
Michael Probst/AP

Премьер-министр Италии Марио Драги критически высказался против европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС, передает агентство ANSA.

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