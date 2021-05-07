Генсек ООН призвал любой ценой избежать «новой холодной войны»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Rafael Marchante/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны, выступая в Генассамблее.

7 мая проходит неформальный диалог в Генассамблее с кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Гутерреш на данный момент является единственным претендентом. Его срок на посту генсека истекает 31 декабря этого года.

«Конец холодной войны не стал концом истории - как раз наоборот. Когда старый порядок исчез из виду, история возвратилась - с местью, противоречиями, напряженностью», — сказал Гутерреш.

Он напомнил, что ООН десятилетиями удавалась разрешать трудности и конфликты, однако, со временем оказалось, что некоторые из них «опережают возможности, которыми мы располагаем».

«Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны», — призвал глава ООН, напомнив о необходимости «целостного взгляда» на права человека и приверженности фундаментальным ценностям.

Генсек выразил готовность работать над укреплением международных отношений в случае своего переизбрания.

Ранее эксперты осудили стремление сухопутных войск ВС США разработать мобильный ядерный реактор для энергоснабжения оперативных баз. В частности, критике подвергается один из отчетов войск, в котором излагаются области потенциального применения и потребности в мобильных ядерных реакторах в будущих операциях.