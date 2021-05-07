СМИ: Блинкен и Нуланд возмутились решению Зеленского уволить главу «Нафтогаза»

Во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Андрея Коболева с поста главы правления «Нафтогаза Украины». Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на дипломатические источники.

Он уточнил, что для США не принципиальна личность Коболева.

«Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», — пояснил собеседник издания.

По словам источника, в результате переговоров представители Вашингтона и украинские власти так и не нашли решения, которое устроило бы каждую из сторон.

Собеседник дополнил, что в данный момент Соединенные Штаты не видят в украинском лидере «друга и союзника». Кроме того, по мнению источника, если Зеленский не пойдет навстречу Западу по Национальному антитеррористическому комитету (НАК) и по судебной реформе, то кредита Международного валютного фонда Украина не получит.

При этом источник считает, что Вашингтон скорее всего не будет предпринимать усилия, чтобы «снести» Зеленского досрочно. На следующих выборах нынешнего руководителя страны вряд ли поддержат, но «будут подтачивать его власть потихоньку», заключил собеседник издания.

6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании «Нафтогаз Украина». Новым председателем правления компании назначен министр энергетики Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора «Нафтогаза».