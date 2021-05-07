В Госдуме оценили решение Псаки уйти с поста пресс-секретаря президента США

В Госдуме считают, что содержание американской внешнеполитической риторики после возможного ухода Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США вряд ли изменится. Об этом заявила член комитета нижней палаты парламента по международным делам Елена Панина, сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, Псаки – «плоть от плоти» современной американской дипломатии. Депутат считает, что пресс-секретарь лидера США давно стала олицетворением «фирменного стиля» госдепа при новой администрации Байдена.

«Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира», — отметила Панина.

Парламентарий также считает, что было бы хорошо, если бы с уходом Псаки поменялась «не только форма, но и содержание американской внешнеполитической риторики». Однако, по словам Паниной, на это надежд мало.

Ранее стало известно, что Псаки планирует уйти с поста пресс-секретаря Белого дома в 2022 году.