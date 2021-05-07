Глава ЛНР назвал Донбасс вероятной темой переговоров Путина и Байдена

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник уверен, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«На мой взгляд, на сегодняшний день <...> Донбасс – это одна из самых горячих точек на Земле <...> Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил Пасечник.

Он пояснил, что конфликт в Донбассе затрагивает интересы практически всей Западной Европы и США, кроме того, в происходящее «пытаются втянуть» Россию.

При этом глава самопровозглашенной ЛНР согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации. По его мнению, ситуация «дошла уже до крайней черты» и «до абсурда доводить никто не будет».

В середине апреля глава США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Впоследствии Байден выразил надежду, что переговоры состоятся в июне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.

Ранее сообщалось, что США и Украина договорились координировать позиции при подготовке саммита Путина и Байдена.