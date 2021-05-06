Бывший президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны

Действующий спикер парламента Мальдивской Республики и экс-президент островного государства Мохамед Нашид пострадал при взрыве, произошедшем в Мале. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице мальдивской полиции в Twitter.

Согласно сообщению, в результате взрыва в столице Мальдив политик получил ранения, он был госпитализирован.

«В данный момент ему оказывается медицинская помощь в больнице», — сообщили в полиции.

Полиция попросила граждан воздержаться от посещения района, где прогремел взрыв.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на главу МВД Мальдив Имрана Абдуллы, что ранения Нашида не представляют угрозу для его жизни.

Местная газета Sun Online пишет, что инцидент случился неподалеку от дома бывшего президента. По данным издания, в результате происшествия также был ранен один из его охранников и свидетель ЧП, который является гражданином другого государства.

По информации Вооруженных сил Мальдив, при взрыве пострадали трое военнослужащих, все они доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится расследование.