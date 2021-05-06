Кадыров ответил на вопрос о планах возглавить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, есть ли у него планы стать главой всей России. Об этом пишет РИА «Новости».

Кадыров заявил, что у России уже есть лучший президент. По его словам, Владимир Путин обладает мудростью, дальновидностью и харизмой.

«Поэтому мы будем поддерживать нашего президента», — заключил глава Чечни.

Он также уточнил, что планирует и дальше служить своему народу.

Кадыров руководит Чечней 14 лет. В настоящее время это является рекордом среди действующих глав регионов.

Ранее сообщалось, что Кадыров задекларировал свои доходы за 2020 год. Согласно декларации, в прошлом году Кадыров заработал более 381 млн рублей. Это на 233 млн рублей больше, чем в 2019 году. В документе также указано, что у Кадырова есть дом, площадь которого составляет 2 344,3 кв.м, а также два участка площадью 3 668 кв.м и 28 361 кв.м.