Песков: новой информации о встрече Путина и Байдена нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».

«Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что возможным местом встречи президентов России и США может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.

В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России, в свою очередь, пояснил, что официального ответа по участию Путина в саммите с американским лидером не было. По словам представителя Кремля, данное предложение изучается.