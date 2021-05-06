Российский дипломат назвал встречу «тошнотворной» ООН по Донбассу

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что западные государства были представлены не на уровне постпредов. Там присутствовали Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия.

Никто из них не отреагировал на озвученные на встрече слова очевидцев событий 2014 года на Украине.

При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.

«Заседание СБ по «Формуле Арриа» по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто», — написал Полянский.

Он назвал встречу «ярмаркой лицемерия». Как указал дипломат, «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить».