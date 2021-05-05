В G7 призвали Белоруссию к новым выборам

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали власти Белоруссии провести новые выборы и освободить всех политических заключенных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике организации.

В G7 выразили глубокую обеспокоенность кризисом в политической сфере и в вопросах прав человека «после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии».

«Мы призываем режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека», — говорится в документе.

Также «Большая семерка» выступила против преследований работников средств массовой информации.

«Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении», — говорится в документе.

Ранее министры иностранных дел G7 выступили за стабильные отношения с Россией. Тем не менее, подчеркивается, что страны продолжат усиливать свои коллективные возможности, чтобы сдерживать российские действия. Как заявили в G7, поведение России угрожает миропорядку, основанному на правилах, в том числе в сфере безопасности.