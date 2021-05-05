Бывший вице-премьер рассказал об отказе Ельцина присоединять Крым

Бывший вице-премьер и соратник первого президента России Михаил Полторанин заявил, что Борис Ельцин отказался присоединять Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полторанин рассказал, что Москва намеревалась заключить сделку с Киевом, в результате которой России отошел бы полуостров, а Украине взамен бесплатно бы предоставлялся газ в течение десяти лет. Регион при этом превратился бы в автономию, которая была бы открытой для обеих стран, указал он.

Как подчеркнул бывший вице-премьер, эта сделка была «хорошая», но Ельцин «не захотел».

«Он говорит: «Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот», — процитировал Полторанин первого главу России.

Ранее экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов рассказал, что перед подписанием Беловежских соглашений представители Донецка, Луганска и Крыма просили оставить их в составе России. По его словам, в Москве отвергли просьбы данных регионов, так как у администрации президента отсутствовало время на переговоры с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.