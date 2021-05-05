Хуснуллин заявил, что РФ справится с обеспечением Крыма водой без Украины

У России получится справиться с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Север-Крымскому каналу из Украины. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».

«Мы справимся без Украины», — сообщил Хуснуллин журналистам.

Как отметил вице-премьер, прекращение подачи воды в Крым стало несправедливым решением.

«Абсолютно несправедливо лишать воды население. Это геноцид», — обратил внимание Хуснуллин.

До этого Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Делалось это благодаря идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. Тем не менее после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подачу воды по каналу в республику прекратили в одностороннем порядке. В результате вопрос, связанный с обеспечением жителей полуострова водой, решали добычей из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.

Накануне в Крыму отреагировали на план Павла Климкина по «возвращению» полуострова. В свою очередь в Государственной думе сочли «хайпом» план Климкина по «возвращению» Крыма.

Семь лет назад в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.