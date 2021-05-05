В Чехии заявили, что Россия была готова к заявлению о взрывах

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун утверждает, что в Москве знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбенице. Его слова цитирует РИА «Новости».

По его словам, Россия заранее распространяла в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение версию Чехии.

«Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве еще до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля yна Чешском ТВ», — заявил Бероун.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.