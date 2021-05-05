В Чехии заявили, что Россия была готова к заявлению о взрывах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун утверждает, что в Москве знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбенице. Его слова цитирует РИА «Новости».

По его словам, Россия заранее распространяла в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение версию Чехии.

«Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве еще до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля yна Чешском ТВ», — заявил Бероун.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.